Озеро Комо в Італії називають самим гламурним у світі

Мальовничі околиці Y-образного Комо розкинулися приблизно в годині їзди на північ від Мілана. Инстаграмеры обожнюють тутешню пишну рослинність, милі села в обрамленні італійських і швейцарських Альп. Око митця тішиться пишним, старовинних вілл, церквушкам, вишуканим садам з ароматними квітами. Місцеві жителі охоче діляться з приїжджими своїми традиціями.

Не варто дивуватися, що ця красива місцевість сподобалась кіношникам. На озері Комо знімали, наприклад, «Зоряні війни: Епізод II: Атака клонів», «Казино Рояль», «Дванадцять друзів Оушена». До речі, в цих широтах давно і міцно влаштувався Джордж Клуні. Туристичні оператори вважають, що актор підняв статус тутешнього туризму на нову висоту. Адже фотографії Клуні і його друзів на озерному тлі регулярно з’являються у засобах масової інформації по всьому світу.

І хоча цей регіон завжди приваблював туристів, останнім часом він особливо ними почитаємо. Озеро Комо XXI століття стало синонімом гламуру і розкоші.

Головні пам’ятки приозерные

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Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.

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Герб



Столиця – Рим

Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)

Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)

Офіційна мова – італійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,873 (27-я в світі)

ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією

Озеро довжиною 47 км і шириною 4 км – одне з найглибших в Європі (410 м). На його берегах розкидані невеликі населені пункти, вік яких обчислюється століттями. Кожне село має своїм характером, особливою атмосферою.

Місцеві жителі говорять між собою на діалектах, що також додає колориту цього регіону.

Туристичний центр Белладжіо – найвідвідуваніший населений пункт, так як знаходиться на фантастично мальовничому перетині трьох рукавів озера. Тут безліч ресторанів, барів, а також модних бутиків.

Село Ардженьо розмістилася на березі найглибшій частині Комо. Це – теж досить популярний туристичний населений пункт. Гості в першу чергу направляються до церква Святої Анни XVIII століття, відому своїми оригінальними фресками.

На фунікулері з Ардженьо можна дістатися в Пигру, невелике селище на схилі пагорба з приголомшливим видом на озеро і гори.

У містечку Каденаббия, що розташоване на гірському схилі, можна зробити неповторні фото для своїх сторінок в соціальних мережах. Вілли XVII-XVIII століть, такі, як «Маргарита» і «Колліна», протягом багатьох років експлуатуються кінематографістами.

Чарівна село Ленно на західному березі озера знайома пейзажними пішохідними доріжками. Сюди часто навідуються гурмани. Їх приваблює пляжний клуб-ресторан Lido di Lenno, де можна позасмагати, скуштувати страви італійської кухні та пригоститися смачними коктейлями.

Поради туристам

Ті, хто тут уже бував, рекомендують новим туристам провести в цій місцевості кілька днів, по черзі досліджуючи села. Кожен день бажано концентруватися на одній частині озера. Справа в тому, що тутешні населені пункти розкидані, а дороги досить вузькі.

Оптимальний варіант – найняти гіда і автомобіль з водієм. Це значно заощадить таке цінне для туриста час. Але спершу треба оселитися в готелі. Адже через адміністратора буде легше орендувати і гіда, і авто, і приватну човен.

Як дістатися сюди і звідси:

Поїзд Milano Centrale – Como San Giovanni. 08:10-08:46 (4.6€).

Поїзд Варенна-Milano Centrale 18:37 (6.5€).

В околицях озера можна переміщатися по воді:

Корабель Como-Lenno 12:00 (8.3€).

Корабель Lenno-Bellagio-Варенна 15:10 (4.6€).

За матеріалами CNN

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