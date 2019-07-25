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Озеро Комо в Італії називають самим гламурним у світі

25.07.2019

Мальовничі околиці Y-образного Комо розкинулися приблизно в годині їзди на північ від Мілана. Инстаграмеры обожнюють тутешню пишну рослинність, милі села в обрамленні італійських і швейцарських Альп. Око митця тішиться пишним, старовинних вілл, церквушкам, вишуканим садам з ароматними квітами. Місцеві жителі охоче діляться з приїжджими своїми традиціями.

Не варто дивуватися, що ця красива місцевість сподобалась кіношникам. На озері Комо знімали, наприклад, «Зоряні війни: Епізод II: Атака клонів», «Казино Рояль», «Дванадцять друзів Оушена». До речі, в цих широтах давно і міцно влаштувався Джордж Клуні. Туристичні оператори вважають, що актор підняв статус тутешнього туризму на нову висоту. Адже фотографії Клуні і його друзів на озерному тлі регулярно з’являються у засобах масової інформації по всьому світу.

І хоча цей регіон завжди приваблював туристів, останнім часом він особливо ними почитаємо. Озеро Комо XXI століття стало синонімом гламуру і розкоші.

Головні пам’ятки приозерные

Експрес-інформація по країні

Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.

 

Прапор

Герб

 

Столиця – Рим

Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)

Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)

Офіційна мова – італійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,873 (27-я в світі)

ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією

Озеро довжиною 47 км і шириною 4 км – одне з найглибших в Європі (410 м). На його берегах розкидані невеликі населені пункти, вік яких обчислюється століттями. Кожне село має своїм характером, особливою атмосферою.

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Місцеві жителі говорять між собою на діалектах, що також додає колориту цього регіону.

Туристичний центр Белладжіо – найвідвідуваніший населений пункт, так як знаходиться на фантастично мальовничому перетині трьох рукавів озера. Тут безліч ресторанів, барів, а також модних бутиків.

Фото: Shutterstock

Село Ардженьо розмістилася на березі найглибшій частині Комо. Це – теж досить популярний туристичний населений пункт. Гості в першу чергу направляються до церква Святої Анни XVIII століття, відому своїми оригінальними фресками.

На фунікулері з Ардженьо можна дістатися в Пигру, невелике селище на схилі пагорба з приголомшливим видом на озеро і гори.

У містечку Каденаббия, що розташоване на гірському схилі, можна зробити неповторні фото для своїх сторінок в соціальних мережах. Вілли XVII-XVIII століть, такі, як «Маргарита» і «Колліна», протягом багатьох років експлуатуються кінематографістами.

Чарівна село Ленно на західному березі озера знайома пейзажними пішохідними доріжками. Сюди часто навідуються гурмани. Їх приваблює пляжний клуб-ресторан Lido di Lenno, де можна позасмагати, скуштувати страви італійської кухні та пригоститися смачними коктейлями.

Поради туристам

Ті, хто тут уже бував, рекомендують новим туристам провести в цій місцевості кілька днів, по черзі досліджуючи села. Кожен день бажано концентруватися на одній частині озера. Справа в тому, що тутешні населені пункти розкидані, а дороги досить вузькі.

Оптимальний варіант – найняти гіда і автомобіль з водієм. Це значно заощадить таке цінне для туриста час. Але спершу треба оселитися в готелі. Адже через адміністратора буде легше орендувати і гіда, і авто, і приватну човен.

Як дістатися сюди і звідси:

Поїзд Milano Centrale – Como San Giovanni. 08:10-08:46 (4.6€).

Поїзд Варенна-Milano Centrale 18:37 (6.5€).

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В околицях озера можна переміщатися по воді:

Корабель Como-Lenno 12:00 (8.3€).

Корабель Lenno-Bellagio-Варенна 15:10 (4.6€).

За матеріалами CNN

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