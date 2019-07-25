Гройсман, напередодні відходу, «не чує» прохання ОП і робить приємне Ахметову

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, нарешті, усвідомив, що йому і його «вінницького десанту» нічого не світить при новій владі і перестав йти на зустріч побажанням Президента.

Джерела повідомляють, що в апараті Кабміну не поспішаючи розглядають надіслані з Банкової проекти «подання» на звільнення і призначення. Деякі повертаються для юридичної доопрацювання. Рубають, все, що можна. З шести поданих останнім часом губернаторів узгоджений лише один — голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль, який раніше очолював Бурштинську ТЕС енергохолдингу Ріната Ахметова.

Це не єдине рішення, що враховує інтереси Ахметова. Ми писали, що велика послуга, надана Гройсманом Ахметову — встановлення граничної ціни на електроенергію.

Це зняло формальні причини перенесення термінів введення енергоринку, на чому наполягав Коломойський як основний промисловий споживач електроенергії у Ахметова.

Гройсман так само затвердив, всупереч тиску на нього, лояльного до структурам Ахметова Володимира Євдокимова головою ДП «Оператор ринку», яке приходить на зміну ДП «Енергоринок».

На останньому засіданні Кабміну між прем’єром і представником Президента у Кабміну Андрієм Герусом виникла перепалка. Герус просив не приймати рішення про відстрочення введення жорстких норм скорочення викидів з вугільних електростанцій. Гройсман відповів, що до складання Кабміном повноважень забезпечувати нормальну життєдіяльність країни буде він.

Автор: Ігор Щалрин