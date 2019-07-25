Ідея про подвійне громадянство може повернути в Україну близько 40 мільйонів осіб — політолог

Ідея про подвійне громадянство для українців може повернути в Україну на постійне місце проживання близько 40 млн осіб.

Про це в коментарі ГолосUA повідомив політолог, керівник Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник.

«Президент Ст. Зеленський і глава партії «Слуга народу» Д. Разумков говорять про подвійне громадянство для етнічних українців. Сьогодні близько 40 млн осіб, які мають українські корені, проживають по всьому світу. Канада, США, Латинська Америка, Африка, РФ. Разумков говорить про те, щоб дати можливість цим людям отримувати українські паспорти. Це не означає паспорта для громадян Росії. Це паспорти для етнічних українців, громадян РФ та інших країн.Я думаю, Зеленський таким чином намагається відповісти президенту РФ Ст. Путіну на паспортизацію населення Донбасу, даючи зрозуміти, що «таким чином ми будемо паспортизувати ваших громадян» і намагаються таким чином вирішити проблеми і залучення інвестицій, і демографічної кризи», — говорить експерт.

Р. Бортник також висловив думку, що ця ініціатива дозволити українцям, що проживають за кордоном, отримати і українські паспорти, може змусити їх повернутися на батьківщину.

«Можливо, в результаті цієї паспортизації хтось повернеться в Україну. Я вважаю, що це ідейно правильний крок, але його треба правильно збалансувати, якісно розробити інструкції», — сказав політолог.

Нагадаємо, в липні 2019 року голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков роз’яснив позицію політсили за законодавчою ініціативою про подвійне громадянство. Він прокоментував недавню заяву президента Володимира Зеленського про можливості отримання подвійного громадянства, зокрема для етнічних українців, які живуть за кордоном. Зокрема, він відповів на питання, чи варто очікувати цього в перспективі і для всіх країн буде відкрита ця можливість.

«Думаю, що не для всіх країн, тому що одна країна веде свою історію з подвійним громадянством, я маю на увазі Російську Федерацію. Сама ініціатива можлива, але вимагає додаткового вивчення і підготовки законодавчих норм, які, з одного боку, давали таку можливість, а з іншого — захищали інтереси держави і наших громадян», — сказав голова партії.