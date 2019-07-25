На 93-му році життя помер президент Тунісу Беджі Каїд Ес-Себсі

У Тунісі на 93-му році життя помер президент країни Беджі Каїд Ес-Себсі

“Сьогодні вранці в четвер, 25 липня 2019 року, у військовій лікарні в Тунісі помер президент республіки Беджі Каїд Ес-Себсі”, – йдеться в заяві, розміщеній на Facebook.

Раніше повідомлялося, що главу держави госпіталізували. В останні місяці Ес-Себсі неодноразово звертався до медиків у зв’язку з проблемами зі здоров’ям.

Беджі Каїд Ес-Себсі

Ес-Себсі навчався в Парижі, після чого працював адвокатом.

Після здобуття Тунісом незалежності став радником прем’єра, потім працював на різних посадах, в тому числі генерального директора розшукової поліції, міністра внутрішніх справ, міністра оборони, а також очолював зовнішньополітичне відомство.

Після першої жасминової революції став послом в Німеччині, далі – спікером палати представників. Після другої жасминової революції зайняв пост прем’єр-міністра.

Очоливши країну у 2014-му, ас-Себсі став другим наймолодшим президентом після глави Зімбабве Роберта Мугабе.