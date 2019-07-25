«До» — значить кошмар! Силовики СБУ по-новому підминають під себе бізнес і держустанови Миколаївщини

Главк «К» Служби безпеки України вже давно стала пугалом для українського бізнесу і зарубіжних інвесторів.

Офіційно він займається боротьбою з корупцією та економічними злочинами. Насправді – кошмарить підприємців і створює в країні режим економічного терору. В таких умовах про нові інвестиції Україні залишається тільки мріяти. Сьогодні Миколаївська область стала полігоном для відпрацювання сценарію тотального контролю силовиків не тільки над бізнесом, але і над неугодними держустановами. Все це обіцяє чолі відділу «К» регіону Костянтину Бурченко мільйонні заробітки.

Реформ немає, пресинг є

Розмови про реформу Служби безпеки йдуть давно, але далі слів не рухаються. На зміни наполягають наші партнери з ЄС, які вимагають, щоб силовиків позбавили від невластивих їм функцій. З приходом до влади Володимира Зеленського дискусії спалахнули з новою силою. Заступник глави АП Руслан Рябошапка пообіцяв нову редакцію закону про СБУ, яка ліквідує одіозний главк «К» і надасть можливість службі працювати по головному своїм профілем – забезпечення безпеки громадян і країни.

Але поки що реформи лише в проекті, главк «К» продовжує бурхливу деструктивну діяльність, харчуючись довести свою необхідність і вигідність нової влади. Сьогодні в епіцентрі «роботи» силовиків СБУ Миколаївська область, де вони масовано атакую місцеву митницю і підприємства, які чесно оформляють вантажі і проходять всі необхідні процедури.

Ще у квітні про пресинг з боку Служби безпеки заявило керівництво миколаївського підприємства «Захід». Незважаючи на подані митні декларації, їхній товар – імпортоване скло – був заблокований прямо в портовій зоні, що завдав компанії збитків на 5 млн грн.

Атака на державу

Це випадок не виняток, а частина тривожної тенденції. Одночасно з підприємцями відділ «К» СБУ області влаштовує провокації серед особового складу податківців та митної служби, з метою залякати співробітників і взяти їх під контроль.

У квітні ГФС Миколаївської області викрила компанію «ойл Сіті» в ухиленні від сплати податків. У відповідь заступник директора фірми разом з відділом «К» влаштували фіктивну дачу хабара співробітнику, впихнув гроші йому в кишеню, до яких він навіть не торкався (змиви з рук це підтвердили). Несанкціонований обшук у приміщенні фіскальної служби крім пошкодження майна не дав ніяких результатів.

Пізніше СБУ звинуватила колишнього працівника податкової міліції у зберіганні наркотиків. І хоча аналізи показали, що ця людина подібні речовини не вживав, а сам фігурант не працює в податкових органах, провела обшук в ГФС. В результаті, не маючи жодних реальних доказів, силовики запустили в ЗМІ «качку» про «затримання працівників податкової міліції в рамках справи про торгівлю наркотиками».

Наступна провокація обрушилася на Миколаївських митників. 22 липня співробітники відділу «К» затримали начальника митного посту «Костянтинівка», звинувативши його у хабарництві. За хвилину до цього службовець голосно при свідках заявив, що хтось поміщає в задню кишеню його штанів невідомий предмет (згодом силовики виявили там гроші). Таким чином, був знову відпрацьований випробуваний трюк з примусовою хабарем, коли людині мимо його волі підкладають грошові суми. Характерно, що слідчий СБУ С. Хіміч раніше вже вів справу пов’язана з підприємством ТОВ «Україна –Дружба», яке фігурує і в цьому інциденті. Це наводить на думку, що для своїх провокацій силовики використовують «кишенькові» фірми, які навіть не спромагаються час від часу міняти.

Міцний донецький

Душею всіх цих «принад» є т. в. о. начальника відділу «К» в Миколаївській області Костянтин Бурченко. Свої справи він провертає вже півтора року, а його бекграунд, свідчить про великий досвід в аферах і провокації.

Бурченко – типовий донецький, який служив у міліції в цьому регіоні, коли там лютувала місцева мафія. За протекцією ще одного донецького генерала Сергія Рєзнікова Бурченка призначили начальником Держслужби по боротьбі з економічною злочинністю Приморського райвідділу міліції в Одесі.

І тут його талант розвернувся по-повній. За часів Януковича підполковник Бурченко активно підминав під себе контроль над стихійною торгівлею в Одесі. Тільки зі стихійного квіткового ринку він мав 20 тис. доларів в місяць.

У 2015 р. Бурченко разом зі своїм напарником Миколою Дьоміним курирували схему шантажу підприємців в Одесі. Формувалися «стоп-листи», за якими огляди вантажів певних перевізників могли проводитися тільки в присутності цих двох. Щоб контейнери не розкривали і не перевіряли, з підприємця брали данину в розмірі 2 тис. доларів. Загальна сума доходів аферистів становила до 1 млн. в місяць.

Тепер Костянтин Бурченко демонструє свої «таланти» в більш широкому масштабі, беручи під «ковпак» всю Миколаївську область. Відділ «К» перетворюється в знаряддя особистої наживи і тільки політична воля центральної влади зможе зупинити це свавілля.

Костянтин Бурий, для “ОРД”