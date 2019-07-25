Порошенко заявив, що скасував міжнародну зустріч заради допиту в ГБР

П’ятий президент України Петро Порошенко приїхав на допит в Державне бюро розслідувань у четвер, 25 липня. Трансляцію вів телеканал NEWSONE.

Коли він підходив до відомства, рукостисканням привітався з деякими правоохоронцями.

«Не дивлячись на те, що ні я, ні мої представники жодного разу не отримували жодного документа-запрошення і ми спілкуємося виключно з Telegram-каналом пана Портнова, який у нас є представником ДБР. Не дивлячись на те, що сьогодні була міжнародна зустріч, призначена на 15:00, я був змушений перенести її і реагувати на інсинуації, і сьогодні прийти сюди», — заявив він.

Порошенко додав, що хоче спростувати всі факти про себе, які раніше були надані в ГБР.

Після цього п’ятий президент зайшов в будівлю відомства, більше не відповівши на жодне запитання.