В Раду намагалися потрапити 25 кандидатів у президенти

Лише один з десяти недавніх кандидатів у президенти

України, які балотувалися на виборах у Верховну Раду по мажоритарці,

здобув перемогу. Всього в парламент хотіли потрапити 25 учасників президентської

гонки.

Як підрахувало рух «Чесно», з 44 кандидатів на недавніх виборах президента України в Раду вирішили балотуватися 25. З них за партійними списками 15 і по мажоритарних округах — 10. В результаті за партійними списками пройшли в наступне скликання Верховної Ради шестеро, по мажоритарці — тільки один, діючий нардеп, співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар. Він обійшов кандидата від партії «Слуга народу» в окрузі №191 у Хмельницькій області.

З шести кандидатів, які пройшли за партійними списками, три

зайшли в Раду від «Батьківщини» — Юлія

Тимошенко, Сергій

Тарута і Валентин Наливайченко, двох завела «Опозиційна платформа

— За життя» (Юрій Бойко та Ілля Ківа) і Петро

Порошенко.