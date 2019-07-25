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В Раду намагалися потрапити 25 кандидатів у президенти

25.07.2019

Лише один з десяти недавніх кандидатів у президенти
України, які балотувалися на виборах у Верховну Раду по мажоритарці,
здобув перемогу. Всього в парламент хотіли потрапити 25 учасників президентської
гонки.

Як підрахувало рух «Чесно», з 44 кандидатів на недавніх виборах президента України в Раду вирішили балотуватися 25. З них за партійними списками 15 і по мажоритарних округах — 10. В результаті за партійними списками пройшли в наступне скликання Верховної Ради шестеро, по мажоритарці — тільки один, діючий нардеп, співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар. Він обійшов кандидата від партії «Слуга народу» в окрузі №191 у Хмельницькій області.

З шести кандидатів, які пройшли за партійними списками, три
зайшли в Раду від «Батьківщини» — Юлія
Тимошенко, Сергій
Тарута і Валентин Наливайченко, двох завела «Опозиційна платформа
— За життя» (Юрій Бойко та Ілля Ківа) і Петро
Порошенко.

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