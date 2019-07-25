Народ дізнався, як мало він заробляє

Люди раптом перестали задовольнятися висміюванням рапортів про «середньої заробітної плати». Виявляється, більш чесні цифри заховані не так далеко.

Широкі маси росіян вступили в епоху великих зарплатних відкриттів. ЗМІ та соцмережі, як по команді, переповнилися міркуваннями про відмінності між «середньою», «медіанний» і «модальної» заробітних платах.

Автори матеріалів — хто з мудрою усмішкою, а хто і з воздеванием рук — повідомили публіці, що пора забути про середню зарплату, якої звикло хвалитися начальство (47,7 тис. руб.) та усвідомити, що справжня заробітна плата називається медіанної і за своєю величиною істотно менше (34,3 тис.)

Та це була тільки перша хвиля. В останні день—два панування на інформаційному полі захопила ще більш справжня зарплата — модальна, незначність якої (23,5 тис.) змусить здригнутися навіть людини холоднокровного. Саме стільки, виявляється, «отримують більшість громадян Росії».

Від себе додам, що насправді все ще гірше. Адже згадані цифри — це так звана нарахована заробітна плата. Але працівникам гроші дістаються тільки після того, як наймач зніме з них ПДФО. Виконавши цю процедуру, отримаємо для середньої, медіанної і модальної зарплат відповідно 41,5 тис., 30 тис. і 20,4 тис.

Байки про п’ятдесят – або хоча б сорокатысячной зарплати як нібито «стандартної» люди звикли вважати пропагандистським блефом. І абсолютно праві. Але чи варто в якості заробітку «більшості громадян» брати двадцатитысячную?

Ні, не варто.

Почну з того, що першоджерелом усіх цих сенсаційних цифр є випускається раз на два роки бюлетень Росстату, черговий випуск якого присвячений зарплатних розкладів на квітень 2019-го, тільки що опублікований. Не те щоб укладачі сильно його рекламували, але кожен цікавиться може з ним познайомитися.

Зазначу, що про середні зарплати держстатистика доповідає щомісяця і гучним голосом, а все інше — набагато рідше і тихіше. При цьому величина середньої заробітної плати, яка визначається як середнє арифметичне всіх нарахованих зарплат, говорить лише про те, що порівняно невеликої частини росіян дістається набагато більше інших. Частка верхніх 20% працівників у загальній сумі, що пішла, за звітами, на оплату праці, що становить 48,3%, а частка нижніх 20% — 6,2%.

Чи справедливе таке нерівність? Я б сказав, що якщо воно не є побічним продуктом політики влади, якщо сприяє зростанню багатства країни та її громадян і при цьому не перетворює найменш успішних з них жебраків і ізгоїв, то нерівність є сенс. У нас по цим трьом пунктам все рівно навпаки. Однак сьогодні говоримо не про справедливість, а лишень про самих масштабах бідності і багатства.

Отже, міряти типові російські заробітки за звітним величин «середньої заробітної плати» неправильно. Інтуїція громадян не обманює. Дві третини працівників у нас отримують менше, ніж «середня зарплата».

А що сказати про зарплату модальної?

Її вимірюють так. Беруть усю драбину заробітних плат. Проходять по них з будь-яким інтервалом — скажімо, 1 тис. руб. З’ясовують, скільки одержувачів зарплат потрапляють у кожний інтервал. Припустимо, в інтервалі від 23 тис. до 24 тис. одержувачів більше, ніж в будь-якому іншому тысячерублевом відрізку. І, нарешті, по формулі, якої я не буду обтяжувати читачів, виводять якусь «модальну» цифру з точністю до рубля — в нашому випадку це 23,5 тис.

Екзистенціального сенсу в модальної зарплаті немає. Отримують її, зрозуміло, зовсім не більшість працівників. У нашому випадку вона близька до середньоарифметичної заробітної плати у третій знизу десятивідсоткової групі (22,3 тис. руб.) Це означає, що приблизно 70% працюючих отримують більше модальної зарплати.

Тому залишимо знавцям і шанувальникам «середню» і «модальну» і в якості головного індикатора виберемо медіанну зарплату, тобто таку, яка ділить всю драбину зарплат рівно навпіл: половина працівників отримують менше, а половина — більше.

Начальство так запудрило мізки людям, що цей простий як таблиця множення і широко використовуваний у світі індикатор виглядає у нас чимось загадковим. Впливовий медіа-ресурс настільки впевнений в невігластві своїх читачів, що, підступаючи до обговорення медіанної зарплати, шанобливо проситавторитетного економіста розкрити публіці суть цього таємничого показника.

Сподіваюся, однак, що повторних звернень до експертів не знадобиться. Здійнятий галас зараз в пресі навколо заробітних плат, показує, що громадяни дозріли для того, щоб почати знайомитися з реальним станом проблеми.

Крім іншого, з росстатовских доповідей вони можуть отримати, що в квітні 2019-го медіанна зарплата становила 72% від середньої в квітні 2017-го — 72,8%, а в квітні 2015-го — 73,6%. Тобто, порівняно з середньою, медіанна йде вниз, вказуючи, що нерівність заробітків у нас зростає. І воно вже точно не допомагає прогресу. Застій у всьому, але тільки не в грошах, які виписує собі привілейований шар.

Однак не будемо відволікатися і уточнимо самі цифри.

На жаль, згадані 30 тис. одержуваних на руки «медіанних» рублів — це зарплата, не типова для всієї сукупності наших співгромадян, а тільки для співробітників організацій, в яких, за оцінками на 2018-й, працювали лише 60,6% зайнятих. Інші економічні структури та інших зайнятих Росстат своїми спостереженнями просто не охоплює. Але мало сумнівів, що офіційні заробітки там набагато нижчі. Навіть і з додаванням неформальних трудових доходів, одержуваних, незважаючи на зростаючі зусилля контрольних органів, десятками мільйонів громадян як в «організації», так і поза їх, сумарний типовий заробіток росіянина зараз навряд чи перевищує всі ті ж 30 тис. руб.

Багато це чи мало? З розумінням того, що в Москві медіанна зарплата (після вирахування ПДФО) — 57 тис., а, приміром, у Псковській області — 21 тис., погодимося, що частка тих, кому в кращому випадку ледве вистачає на найнеобхідніше, у країні велика.

І, незважаючи на казенний дзвоніння про «боротьбу з бідністю», ця частка зростає швидше, ніж зменшується. Адже економіка в застої, а реальні наявні доходи (треба пам’ятати, що вони складаються не тільки з заробітних плат) знижуються шостий рік поспіль.

Стан справ не так жахливо, як здається тим, хто в ці дні купився на історії про модальних зарплати, але ясно, що воно погане. Однак вважаю плюсом прагнення людей розібратися, як все йде насправді. Хоч це з’явилося.