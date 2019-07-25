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Народ дізнався, як мало він заробляє

25.07.2019

Народ узнал, как мало он зарабатывает

Люди раптом перестали задовольнятися висміюванням рапортів про «середньої заробітної плати». Виявляється, більш чесні цифри заховані не так далеко.

Широкі маси росіян вступили в епоху великих зарплатних відкриттів. ЗМІ та соцмережі, як по команді, переповнилися міркуваннями про відмінності між «середньою», «медіанний» і «модальної» заробітних платах.

Автори матеріалів — хто з мудрою усмішкою, а хто і з воздеванием рук — повідомили публіці, що пора забути про середню зарплату, якої звикло хвалитися начальство (47,7 тис. руб.) та усвідомити, що справжня заробітна плата називається медіанної і за своєю величиною істотно менше (34,3 тис.)

Та це була тільки перша хвиля. В останні день—два панування на інформаційному полі захопила ще більш справжня зарплата — модальна, незначність якої (23,5 тис.) змусить здригнутися навіть людини холоднокровного. Саме стільки, виявляється, «отримують більшість громадян Росії».

Від себе додам, що насправді все ще гірше. Адже згадані цифри — це так звана нарахована заробітна плата. Але працівникам гроші дістаються тільки після того, як наймач зніме з них ПДФО. Виконавши цю процедуру, отримаємо для середньої, медіанної і модальної зарплат відповідно 41,5 тис., 30 тис. і 20,4 тис.

Байки про п’ятдесят – або хоча б сорокатысячной зарплати як нібито «стандартної» люди звикли вважати пропагандистським блефом. І абсолютно праві. Але чи варто в якості заробітку «більшості громадян» брати двадцатитысячную?

Ні, не варто.

Почну з того, що першоджерелом усіх цих сенсаційних цифр є випускається раз на два роки бюлетень Росстату, черговий випуск якого присвячений зарплатних розкладів на квітень 2019-го, тільки що опублікований. Не те щоб укладачі сильно його рекламували, але кожен цікавиться може з ним познайомитися.

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Зазначу, що про середні зарплати держстатистика доповідає щомісяця і гучним голосом, а все інше — набагато рідше і тихіше. При цьому величина середньої заробітної плати, яка визначається як середнє арифметичне всіх нарахованих зарплат, говорить лише про те, що порівняно невеликої частини росіян дістається набагато більше інших. Частка верхніх 20% працівників у загальній сумі, що пішла, за звітами, на оплату праці, що становить 48,3%, а частка нижніх 20% — 6,2%.

Чи справедливе таке нерівність? Я б сказав, що якщо воно не є побічним продуктом політики влади, якщо сприяє зростанню багатства країни та її громадян і при цьому не перетворює найменш успішних з них жебраків і ізгоїв, то нерівність є сенс. У нас по цим трьом пунктам все рівно навпаки. Однак сьогодні говоримо не про справедливість, а лишень про самих масштабах бідності і багатства.

Отже, міряти типові російські заробітки за звітним величин «середньої заробітної плати» неправильно. Інтуїція громадян не обманює. Дві третини працівників у нас отримують менше, ніж «середня зарплата».

А що сказати про зарплату модальної?

Її вимірюють так. Беруть усю драбину заробітних плат. Проходять по них з будь-яким інтервалом — скажімо, 1 тис. руб. З’ясовують, скільки одержувачів зарплат потрапляють у кожний інтервал. Припустимо, в інтервалі від 23 тис. до 24 тис. одержувачів більше, ніж в будь-якому іншому тысячерублевом відрізку. І, нарешті, по формулі, якої я не буду обтяжувати читачів, виводять якусь «модальну» цифру з точністю до рубля — в нашому випадку це 23,5 тис.

Екзистенціального сенсу в модальної зарплаті немає. Отримують її, зрозуміло, зовсім не більшість працівників. У нашому випадку вона близька до середньоарифметичної заробітної плати у третій знизу десятивідсоткової групі (22,3 тис. руб.) Це означає, що приблизно 70% працюючих отримують більше модальної зарплати.

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Тому залишимо знавцям і шанувальникам «середню» і «модальну» і в якості головного індикатора виберемо медіанну зарплату, тобто таку, яка ділить всю драбину зарплат рівно навпіл: половина працівників отримують менше, а половина — більше.

Начальство так запудрило мізки людям, що цей простий як таблиця множення і широко використовуваний у світі індикатор виглядає у нас чимось загадковим. Впливовий медіа-ресурс настільки впевнений в невігластві своїх читачів, що, підступаючи до обговорення медіанної зарплати, шанобливо проситавторитетного економіста розкрити публіці суть цього таємничого показника.

Сподіваюся, однак, що повторних звернень до експертів не знадобиться. Здійнятий галас зараз в пресі навколо заробітних плат, показує, що громадяни дозріли для того, щоб почати знайомитися з реальним станом проблеми.

Крім іншого, з росстатовских доповідей вони можуть отримати, що в квітні 2019-го медіанна зарплата становила 72% від середньої в квітні 2017-го — 72,8%, а в квітні 2015-го — 73,6%. Тобто, порівняно з середньою, медіанна йде вниз, вказуючи, що нерівність заробітків у нас зростає. І воно вже точно не допомагає прогресу. Застій у всьому, але тільки не в грошах, які виписує собі привілейований шар.

Однак не будемо відволікатися і уточнимо самі цифри.

На жаль, згадані 30 тис. одержуваних на руки «медіанних» рублів — це зарплата, не типова для всієї сукупності наших співгромадян, а тільки для співробітників організацій, в яких, за оцінками на 2018-й, працювали лише 60,6% зайнятих. Інші економічні структури та інших зайнятих Росстат своїми спостереженнями просто не охоплює. Але мало сумнівів, що офіційні заробітки там набагато нижчі. Навіть і з додаванням неформальних трудових доходів, одержуваних, незважаючи на зростаючі зусилля контрольних органів, десятками мільйонів громадян як в «організації», так і поза їх, сумарний типовий заробіток росіянина зараз навряд чи перевищує всі ті ж 30 тис. руб.

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Багато це чи мало? З розумінням того, що в Москві медіанна зарплата (після вирахування ПДФО) — 57 тис., а, приміром, у Псковській області — 21 тис., погодимося, що частка тих, кому в кращому випадку ледве вистачає на найнеобхідніше, у країні велика.

І, незважаючи на казенний дзвоніння про «боротьбу з бідністю», ця частка зростає швидше, ніж зменшується. Адже економіка в застої, а реальні наявні доходи (треба пам’ятати, що вони складаються не тільки з заробітних плат) знижуються шостий рік поспіль.

Стан справ не так жахливо, як здається тим, хто в ці дні купився на історії про модальних зарплати, але ясно, що воно погане. Однак вважаю плюсом прагнення людей розібратися, як все йде насправді. Хоч це з’явилося.

 

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