25 липня: все що треба знати за сьогодні. Кримінальна відповідальність за символіку УПА в Білорусі

(25.07.2019). Порошенко прийшов на допит в ДБР, смерть президента Тунісу, 5 років за символіку УПА в Білорусі, затримання російського танкера, що причетний до Керченської події. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.

До 5 років в’язниці. Глава держави Олександр Лукашенко підписав Закон “Про зміну Кримінального кодексу Республіки Білорусь”. Він передбачає ув’язнення за носіння червоно-чорної символіки Української повстанської армії, портрети Бандери й Шухевича та за герб полку “Азов”

“Б’є – отже, любить”, – Мустафа Найєм розповів за яким принципом Донбас голосує за ексрегіоналів

Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала 99,85% електронних протоколів з результатами голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України. Про це свідчать дані на сайті ЦВК. Згідно з результатами партії набрали стільки голосів:

“Слуга народу” – 43,17%;

“Опозиційна платформа – За життя” – 13,03%;

“Батьківщина” – 8,18%;

“Європейська солідарність” – 8,10%;

ВО “Голос” – 5,82%.

Поганий ресторан чи спроба зірвати вибори? На Закарпатті 10 членів ОВК отруїлись зіпсованою їжею, яку замовили неподалік у ресторані. Постраждали також 2 працівників поліції, співробітник ДСНС та 1 спостерігач. Голова окружної виборчої комісії каже, що замовили їжу неподалік у ресторані. Деякі члени комісії зараз вдома, але їм теж погано. Офіційно за допомогою лікарів звернулось лише 6 людей і нині 4 членів ОВК в інфекційному відділенні свалявської лікарні.

Цифра дня 93

У Тунісі на 93-му році життя помер президент країни Беджі Каїд Ес-Себсі



Новини з Турції: в Анкарі пострілами з пістолета поранений білоруський дипломат, заступник секретаря по адміністративних справах Посольства Білорусі в Туреччині Олександр Поганшев. Він отримав поранення в середу ввечері, повертаючись додому. Дипломат був з дитиною, яка не постраждала.

Факт дня

Зеленський попередив депутатів, що їх можуть вигнати з Ради

Служба безпеки України (СБУ) спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер “NEYMA”, який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці.



Дні народження видатних людей

25 липня у 1894 році народився Гаврило Принцип († 1918), сербський терорист, який вбив Франца Фердинанда, Ерц-герцога австрійського, що спричинило початок Першій світовій війні.

Національна поліція порушила кримінальну справу проти автора відеоролика, в якому Володимира Зеленського нібито збиває вантажівка. Саме відео активно розповсюджував телеграм-канал Петра Порошенка.

Цей день в історії

25 липня у 326 році римський імператор Костянтин Великий вперше відмовився вшановувати язичницьких ідолів.

25 липня у 1687 році Івана Мазепу було обрано гетьманом України.

25 липня 11978 році У Великій Британії народилася перша людина, зачата в результаті штучного запліднення.

25 липня 2017 році Націоналістичні сили оголосили початок безстрокової акції «Чорний список», для ліквідації в Україні колабораційного бізнесу.

У Луганській області на 105-му окрузі відбувся перерахунок голосів на спірній ділянці №405 по якій балотувався брат Віктора Медведчука Сергій. Згідно з даними оригіналу протоколу тут, як і на інших ділянках (і в цілому по округу), перемогла представниця опозиційного блоку Вікторія Гриб. Друге місце зайняв брат Віктора Медведчука, представник “опозиційної платформи — За життя” Сергій Медведчук.



Головні казуси з Борисом Джонсоном

🇬🇧НОВЫЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БРИТАНИИ

❗️Подборка смешных моментов с новоизбранным 77-м премьер-министром Великобритании Борисом Джонсом.

🔥САМЫЕ ЭКСТРАВАГАНТНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ:

➖Назвал мусульманок носящих хиджаб похожими на почтовый ящик (ирония с тем, что почтовый ящик имеет похожий разрез для вброса писем, как и разрез для глаз в хиджабе у девушки)

➖Сочинил стих про президента Турции, где тот занимался сексом с козой

➖ «Если Билл Клинтон умудряется справляться со своей женой, он справится и с любым глобальным кризисом в мире»

➖ Дональд Трамп «потрясающе невежественный тип» и «явно не в своем уме». «Я был бы рад пригласить его в Лондон и показать город. С одной оговоркой: не хотел бы зря рисковать и устраивать встречи лондонцев с Дональдом Трампом»

💯Субъективное мнение: от себя добавлю, что в период колоссальных нравственных переломов, к власти должен приходить именно подобный политик. Вспомните того же Черчилля, который пил, курил и обзывал людей, но тем не менее, он считается одним из величайших общественных и государственных деятелей в истории. Над Британией сейчас нависла туча неопределённости касательно BREXIT, отношений с Россией та и вообще дальнейшая судьба выхода с Европейского Союза. Как по мне, то в кризисную эпоху должен приходить именно такой лидер, как Борис Джонсон (он и мэром Лондона был 8 лет и прославился как министр иностранных дел Великобритании)

Понад 2000 робітників семи центрів Amazon по всій Німеччині розпочали страйк через маленьку зарплату.

що відзначають 25 липня?

День святого Якова за григоріанським календарем.

У NASA вийшли з ладу камери для спостереження за Землею. Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) заявило, що камери високого розширення для спостереження за Землею (комплекс HDEV), встановлені на Міжнародній космічній станції, перестали передавати дані.

Долар, Євро, нафта, біткоїн станом на 25 липня

1 € = 28.42₴

1 $ = 25.51₴

1 ₽ = 0.404₴

1 PLN = 6,68₴

Нафта = 63,74$ за барель

1 BTC (біткоїн) = 9 980,00$

