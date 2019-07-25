Підсумки вступної кампанії: в Юридичний коледж НУ «ОЮА» зарахували першокурсників

У стінах Національного університету «Одеська юридична академія» відбулося зарахування студентів в Юридичний коледж.

Кращі випускники 9-х класів пройшли серйозний конкурсний відбір: тільки половина з тих, хто подавав свої документи для вступу, були зараховані на перший курс. Найголовніша перевага цього престижного навчального закладу в тому, що після закінчення коледжу його випускники автоматично стають студентами відразу третього курсу Одеської Юракадемії і самостійно вибирають факультет, на якому їм доведеться продовжувати навчання. Юнаки та дівчата не приховують радісних емоцій після оголошення результатів. Для кожного – це особлива подія, дуже знаменний день в житті.

Привітав новоспечених студентів Президент Національного університету «Одеська юридична академія» Сергій Ківалов:

Головним доказом того, що вчитися тут цікаво, престижно і перспективно – це те, що кожен рік до нас надходить все більше і більше, які по закінченні стають дуже успішними і в професійному і в громадському плані! Попереду у вас три найцікавіших насичених навчальних роки, найголовніше для вас – будьте активними, сміливими, за все беріться, у всьому беріть участь, проявляйте ініціативу, ми завжди вас підтримаємо!

Анастасія Малецька – в числі щасливчиків, які надійшли в Юридичний коледж:

Я дуже рада, що мені вдалося вступити. Підготовка до іспитів була досить серйозною. Переживали всією родиною. У мене мрія – стати хорошим юристом і допомогти розвиватися нашій країні в юридичному аспекті. Тепер я стала до неї ближче.

Юридичний коледж готує молодших спеціалістів за напрямом юриспруденція. У кожного вступника вже сформувалися власні цілі.

Таїсія Морозова обрала цей коледж, тому що їй дуже подобається тут система освіти і дисципліна:

Не секрет, що цей коледж і Одеська юридична академія готують найкращих фахівців. Я дуже старалася на іспитах і вірила, що все вийде.

Привітав студентів президент Одеської Юридичної академії Сергій Ківалов:

Сьогодні хороший день для всього колективу НУ «ОЮА», для тих дітей, які надійшли і стали студентами Юридичного коледжу. Я вважаю, що це здорово і прийшли найкращі. Ми, в першу чергу, зарахували тих, хто закінчив 9 класів з відзнакою. Навчання в коледжі – важливий етап в утворенні цих хлопців. Рання професійна орієнтація дуже позитивно позначається на підготовці фахівців.

Сабріна Біла теж обрала для себе навчання у Правничому коледжі:

Я була просто щаслива, знайшовши своє прізвище в числі надійшли. На цей коледж я покладаю великі надії. Сергій Васильович Ківалов приділяє серйозну увагу юридичної освіти в нашій країні. У Студентів Юридичного коледжу – великі перспективи. І в майбутньому ми маємо широкий вибір професій.

Дійсно, поки їх однолітки продовжать навчання в школі, студенти коледжу вже будуть освоювати профільні дисципліни. Викладати для них будуть доценти і професори університету. Також вони зможуть відвідувати лекції іноземних викладачів, юристів-прокурорів, суддів, дипломатів, журналістів, політиків, громадських діячів.

Підтримати молодь прийшли і батьки. Деякі з них самі є випускниками Юракадемії, тому не з чуток знають про рівень підготовки, розвитку матеріально-технічної бази і високопрофесійний професорсько-викладацький склад.

Руслана Якимова, мама студентки Юридичного коледжу:

Пам’ятаю роки навчання тут, звичайно. Це було здорово. Чарівні, чудові роки. Тут усе на найвищому рівні: навчання, дозвілля, практика. Тому я дуже хочу, щоб моя донька теж у це поринула і це відчула.

Оксана Буряк радіє зарахування навіть більше, ніж її студентка-дочка:

Ми були тут на Дні відкритих дверей, тоді і склалося остаточне рішення. Юридичний коледж ми обрали тому, що за загальним думку сім’ї – це найбільш перспективний навчальний заклад з прекрасними викладачами. Головна перспектива – це навчання в Національному університеті «Одеська юридична академія» в подальшому і проходження практики в державних установах.

До речі, нещодавно в Юридичному коледжі відкрита підготовка майбутніх фахівців за напрямами: журналістика, психологія та IT-сфера. Зазначу, що на базі Національного університету «Одеська юридична академія» відкрито ультрасучасний IT-центр, а також перший в Україні Центр кібербезпеки та інформаційних технологій.

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