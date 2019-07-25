В Одесі з вікна висотки півторарічний малюк випав

У середу, 24 липня, в Приморському районі Одеси з вікна на восьмому поверсі житлової висотки випав маленький хлопчик. Трагедія розігралася в курортному районі міста, на вулиці Маршала Говорова.

Як розповіли очевидці, малюк сильно вдарився об землю.

«Відразу ж викликали „швидку“, коли вони приїхали, дитина вже не дихала. Його забрали і начебто відвезли в лікарню», — розповіли свідки трагедії.

Незважаючи на зусилля медиків, півторарічного хлопчика врятувати не вдалося — він помер від отриманих травм. Цю інформацію підтвердили співробітники Шевченківського відділення Приморського відділу поліції, які зараз працюють на місці НП, встановлюючи обставини того, що сталося.

За попередніми даними, дитина сперся на протимоскітну сітку, встановлену в рамі вікна. Легка сітка не витримала ваги хлопчика…