Порошенко розповів, як пройшов допит в ГБР

Екс-президент Петро Порошенко заявив, що дав усі необхідні пояснення щодо прозорості угоди купівлі-продажу заводу Кузні на Рибальському.

«Ми твердо наголошуємо, що будемо заявляти, якщо Держбюро буде упереджено ставитися і не буде порушувати справу проти Портнова за завідомо неправдиве повідомлення про злочин, ми будемо шукати правду щодо захисту країни, мова не йде про захист Порошенко, мова йде про захист України в суді.

Твердо підкреслюю, що під час сьогоднішнього спілкування ми отримали ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де фігурував Порошенко, не існує.

І сьогодні ми надавали пояснення, і у письмовій формі, так і усно за напрямками, які стосуються угоди купівлі-продажу, абсолютно прозорої, яка здійснювалася без моєї участі, заводу Кузні на Рибальському.

У спілкуванні з журналістами екс-президент зазначив, що про допит дізнався зі ЗМІ, які посилалися на Telegram колишнього заступника глави АП Януковича Андрія Портнова.

Він зазначив, що про подальші допитах йому нічого невідомо і порадив звернутися за цією інформацією до Портнова.

Також Порошенко заявив, що ДБР продовжує слідчі дії проти телеканалу Прямої, що на його думку, є зазіханням на свободу слова.

Пізніше про допиті розповів в Telegram і директор Держбюро Роман Труба.

«Незважаючи на те, що представники екс-президента постійно змінюють свої рішення, я вітаю крок Петра Порошенка, який в останній момент все-таки знайшов можливість і прийшов на допит.

Отже: перший допит відбувся. На черзі — інші, порядок Петро Порошенко вже отримав. Конструктивну співпрацю всіх учасників виробництва дозволить знизити політичний градус і працювати виключно в правовій площині».

Близько 15 години голова ДБР Романа Труби повідомив, що Порошенко не прийшов на допит, і його повторно викликали на 8 серпня.

Однак згодом п’ятий президент Петро Порошенко приїхав в Державне бюро розслідувань.