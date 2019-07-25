Силовики готують затримання скандального прокурора Одеської області Жученко

Олег Жученко
Скандального 33-річного прокурора Одеської області Олега Жученко можуть затримати по «сигаретного справі». Про це повідомляє видання «Поліграф» з посиланням на джерело в обласній прокуратурі.
«Сьогодні нам надійшла інформація, що готується можливе
затримання Олега Жученко, прокурора Одеської області у зв’язку з «сигаретним
справою». Зараз Жученко дає свідчення в прокуратурі», — зазначив співрозмовник
журналістів.
Видання нагадує, що справа стосується незаконної реалізації
конфіскованих сигарет, проведений разом з колишнім начальником управління
національної поліції в Одеській області Дмитром Головіним. «В ході незаконною
реалізації конфіскованих сигарет Жученко разом зі своїм кумом – колишнім
начальником управління Нацполиции в Одеській області Головіним – отримали $7
мільйонів», — зазначив співрозмовник видання.
Раніше SKELET-info повідомляв, що п’ятий президент Петро Порошенко присвоїв новий чин Жученко – державного радника юстиції 2 класу.
Також не виключалося, що Жученко після виборів, коли зміниться влада,
покине Україну.
Нагадаємо, Жученко
отримав свою посаду завдяки дружбі і знайомству з Олексієм Порошенком. Жученка — виходець
з Вінницької області, де починав кар’єру (2007 — 2015), потім його перевели в Одесу і призначили першим
заступником прокурора Одеської області.