Медведчук звинуватив Кернеса і Труханового у фальсифікації виборів і пообіцяв з покарати

Голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук заявив про фальсифікації результатів голосування на дострокових парламентських виборах зі сторони «Опозиційного блоку»

«У даній ситуації ми точно знаємо, хто нам заважав, хто займався незаконними методами боротьби – це наші опоненти «Опозиційний блок». Колишні наші колеги, яких очолювали Євген Мураєв, Олександр Вілкул, мери міст: Геннадій Труханов — Одеса, Геннадій Кернес — Харків», — сказав Медведчук.

Політик зазначив, що володіє даними, які «кидають тінь на всю цю виборчу кампанію».

«Під час неї (кампанії) розвішувалися борди з інформацією, які діяли проти нашого авторитету в Одесі і Харкові. Одночасно нам не давали можливості вести таку рекламну кампанію, яка передбачена законом. Ми зробимо все, щоб були притягнуті до відповідальності, в тому числі, мери цих міст, які порушили закон», — підкреслив він.