Рішення затримати російський танкер прийняв особисто Зеленський

Президент України Володимир Зеленський напередодні, 24 липня, особисто прийняв рішення про затримання російського танкера NEYMA. Про це повідомив на своїй сторінці главред Цензор.Немає Юрій Бутусов.

«Рішення про затримання було схвалено президентом Володимиром Зеленським напередодні, 24 липня. рішення приймалося непросто, оскільки було очевидно, що арешт призведе до дій у відповідь РФ. Хотілося б подякувати за професійні дії співробітників СБУ і військової прокуратури, які чітко виконали указ президента і провели затримання порушників», — написав він.

Також Бутусов підкреслив, що для президента Зеленського — це перша операція на посаді захист інтересів України, яка викличе злість і роздратування Кремля.

Він зазначив, що затримання «Нейми» — логічна відповідь на не виконання Російською федерацією рішення Міжнародного морського суду, який звинуватив РФ в незаконному затриманні українських моряків і катерів 25 листопада 2018-го, і вимагає їх негайного звільнення.

Скріншот: Facebook/Юрій Бутусов