«Золоті» стакани для поїздів: «Укрзалізниця» потрапила в черговий скандал

«Укрзалізниця» провела чергові тендери на придбання сувенірної продукції, а точніше – на придбання подарункових наборів посуду на одну і дві персони з божевільною ціною.

Про це пише видання «Позиція».

Тендер був проведений «Центром сервісного забезпечення», який входить в структуру «Укрзалізниці» і загальна вартість покупки перевищує один мільйон гривень. Всього планується придбати 231 набір посуду, призначений для однієї людини, в який входять:

Підстаканник з зображенням логотипу «Укрзалізниці»;

Кришталевий Стакан на 200 мл;

Ложка чайна;

Подарункова упаковка синього кольору з логотипом «Укрзалізниці»;

Також будуть придбані 210 наборів на дві персони, в кожен з яких входить подвійний набір посуду. За результатами проведених торгів, тендер виграв приватний підприємець Демиденко Олександр Миколайович. Вартість одного набору (стакан, підстаканник, ложка і упаковка) склала 2025,97 гривень без ПДВ. Набір на дві персони коштує 3047,61 гривні без ПДВ.

Як зазначає видання, рівно рік тому, в липні 2018 року, Укрзалізниця вже проводила подібний тендер і було закуплено 150 наборів для однієї людини і 90 наборів на дві персони. Вартість набору на одну персону була 1890 гривень, а на дві – 2869 гривень. Загальна сума тендеру становила 500 тисяч гривень.

Кому призначаються такі дорогі подарунки від «Укрзалізниці» – на даний момент невідомо.