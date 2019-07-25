На зустрічі Зеленського з майбутніми нардепами від «Слуги народу» був присутній голова СБУ з «порожніми татусями»

На зустрічі президента Володимира Зеленського з майбутніми народними депутатами від партії «Слуга народу» був присутній в.о. глави СБУ Іван Баканов. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях», передає Радіо Свобода.

За словами учасників цієї зустрічі, Баканов приніс в Офіс президента порожні папки — «на всякий випадок».

Першим про папках голови СБУ згадав гендиректор «1 + 1» Олександр Ткаченко, який проходить за списками «Слуги народу» в нову Раду.

«В течках були біографії кандидатів. Просто спокус дуже багато», — пояснив він.

Його слова підтвердив Олександр Качура, який також був на зустрічі. За його словами, на зустрічі з Зеленським їм нагадали про рівність всіх перед законом.

«Нас попередили, що відповідальність буде незалежно від партійної приналежності — закон один для всіх», — зазначив він.