Воруши плавниками: риба-робот плаває повільно, зате довго

Міжнародна група вчених створили роботизовану рибу за зразком риби-зебри. Дослідники описали свою машину в журналі Nature. Найцікавіше в роботі — це спосіб харчування: акумуляторна рідина, яку розробники називають «роботизованою кров’ю».

У роботі довжиною приблизно 40 см немає твердих батарей — замість цього він приводиться в рух рідиною подвійного призначення: вона здатна накопичувати енергію і при цьому є гідравлічної рідиною, перемещающей плавці риби. Такий підхід дозволяє машині накопичувати більше енергії в меншому обсязі і працювати протягом більш тривалого часу без використання важких і громіздких акумуляторних блоків. Це крок до створення автономних роботів, які можуть виконувати завдання без втручання людини.

Створення автономних (протягом тривалого часу) роботів є ключовою проблемою в робототехніці. Автономні роботи можуть використовуватися у пошуково-рятувальних операціях і в глибоководних дослідженнях. Роботам потрібно досить енергії для виконання завдань без необхідності перезарядження. А додавання батарей збільшує вагу робота, тому для його переміщення потрібно більше енергії — виходить замкнене коло.

В даному випадку замість використання звичайної гідравлічної рідини команда дослідників використала акумуляторну рідину. Цей підхід збільшив кількість енергії на 325%. Риба-робот може функціонувати протягом 37 годин без підзарядки, правда, поки що повільно.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Як повідомляв портал «Навколо світу. Україна», до 2030 року роботи замінять 20 мільйонів працівників.

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