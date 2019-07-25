Добкін не з’явився на допит в ГПУ

Народний депутат Михайло Добкін не прийшов сьогодні на допит в Генеральну прокуратуру України. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

«(Добкін-ред.) не з’явився на допит. Причину він не повідомив», — сказав Лисенко.

За його словами, його будуть викликати повторно, але точної дати поки немає.

Відзначається, що допит має відбутися за фактом «замаху на вбивство колишнього президента Віктора Януковича».

Як повідомлялося раніше, Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження за травня 2015 року за фактом замаху на вбивство колишнього президента Віктора Януковича 21-22 лютого 2014 року.

Нагадаємо, народного депутата Михайла Добкіна викликали на допит в Генеральну прокуратуру України. Тому він повинен з’явитися в управління спеціальних розслідувань ГПУ в четвер, 25 липня.