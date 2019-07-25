Український виборець розумово обмежений, — Остап Дроздов

Відомий ведучий і журналіст Остап Дроздов розкритикував українських виборців і обізвав їх обмеженими.

На думку Дроздова, багато українців фактично живуть в телевізорі», з-за чого страждає їх рівень інтелекту і розум в цілому.

«Український виборець є за своєю суттю розумово обмеженим, оскільки він живе в телевізорі, а телевізор — навмисне спотворений», — сказав журналіст видання «Правда ТУТ Львів».

Він упевнений, що саме через нестачу інтелекту у виборців ми маємо такі результати як президентських так і парламентських виборів.

«Виборець з органиченными інтелектуальними здібностями може вибрати тільки таку владу. Ми отримали цілком логічний наслідок тривалої роботи над українським народом в цілях його оплебеизовать і зробити примітивним. Найпримітивнішим, хочу сказати, взагалі в Європі», — з сумом зазначив Дроздов.