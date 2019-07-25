«Абсолютно тупі люди»: Остап Дроздов вилаяв «Слугу народу»

Журналіст Остап Дроздов зневажливо висловився про кандидатів у народні депутати від партії «Слуга народу» Володимира Зеленського.

«Я б навіть не говорив про персоналії, тому що у них немає кандидатури на цю посаду (на прем’єра, — ред.). У випадку зі «Слугою народу» ми маємо стадо баранів, яке табуном просто зайшла в парламент», — заявив Дроздов в інтерв’ю ПравдаТут.

Далі наводимо пряму мову Дроздова:

Вони не мають кандидатури, вони не мають програми, вони не мають бачення, вони не мають нічого, крім Инстаграма і запиту на зміни, який вони дуже вміло конвертували у свою політичну підтримку.

Тому, я думаю, що зараз вони роблять, вони просто зараз панічно за списком шукають того, хто може очолити уряд.

У них немає жодного професійного людини, яка може навіть очолити районну адміністрацію. Це малограмотні, дуже часто — абсолютно тупі люди, які в своєму житті, крім відривного календаря, не прочитали жодного значущого тексту.

Це просто неосвічена маса приколістів, які на хайпи зайшли у Верховну Раду з метою бути просто кнопкодавами.

Постатей, рівних прем’єрства, рівних уряду, а це дуже серйозний професійний рівень, у них немає.

Тому, я думаю, зараз ну нехай подадуть оголошення в ваш магазин, може, знайдуть по оголошенню прем’єра.