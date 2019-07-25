Мітинги проти “заводів смерті” проходять в російських містах

Мітинги проти заводів по переробці отруйних відходів проходять в четвер у містах Росії. Як повідомив кореспонденту «Росбалта» депутат Саратовської облдуми від КПРФ Микола Бондаренко, акції протесту організовані в Саратові, Іжевську, Новокуйбишевську, Кірові, Кургані.

Мітинг протесту в Саратові зібрався в Мирному провулку. Жителі Саратовської області, які прийшли на захід, протестують проти переробки відходів I і II класів небезпеки на заводі в Гірському. «Губернатор продав наші життя за своє крісло?», «Росатому — золоті гори, нам отруйні» — такі плакати тримають у руках учасники мітингу.

«Ніхто з нас не може промовчати, коли влада намагається реалізувати свої злочинні ініціативи і ввозити в наші регіони 50 тис. тонн відходів I і II класів небезпеки. Це перетворить наші регіони в справжній Чорнобиль, а Волгу перетворить в заражену отруєну радіоактивний смітник», — заявив Микола Бондаренко.

Завод по переробці особливо небезпечних відходів в Саратовській області планують відкрити в селищі Гірський Краснопартизанського району. Держзамовником робіт з перепрофілювання існуючих у Гірському об’єктів з утилізації хімічної зброї під відходи найвищих класів небезпеки визначена корпорація «Росатом». Потужність нового комплексу повинна скласти до 50 тис. тонн відходів на рік, запланований термін введення об’єкта в експлуатацію — 2023 рік.

Аналогічні заводи передбачається створити і в інших містах Поволжя, Уралу та інших регіонів.