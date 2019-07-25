Основна проблема пізнього путінізму

Не знаю, як назвати сьогоднішній час, назвемо його умовно пізній путінізм. Його основна проблема, на жаль, не в теперішньому, а в майбутньому. Подобається це комусь чи ні, а попереду нас неминуче чекає важка і болюча трансформація системи, це питання часу, по-іншому режими, подібні до нашого, не закінчують. Але як вчить позитивна психологія, треба в усьому шукати плюси. Нашому поколінню пощастило. Ми жили в абсолютно різні історичні періоди, що різко відрізняються один від одного.

Радянський Союз. Дитинство застало нас ще там: безтурботність, відчуття, що нам пощастило жити в самій прекрасній країні на Землі, похорон Брежнєва, піонерські табори, смачне морозиво (сьогодні стало мемом).

Перебудова. Надії, товсті журнали, Чорнобиль, відеосалони, кооперативи. З’ясувалося, що безтурботність в СРСР була нашою дитячої ілюзією (деякі не зрозуміли досі і нав’язливо хочуть в цю ілюзію повернутися).

90-тобто Розпад СРСР і початок нового життя і нової країни. Знову надії, Єльцин, не виправдав цих сподівань, обман з приватизацією, розстріл парламенту. Але і створення нового, відкриття кордонів, перші поїздки за кордон, та й взагалі багато чого вперше.

Нульові. Щорічне зростання економіки, відчуття, що так буде завжди, споживання, повна політична індиферентність, поступове згортання свободи.

Ну і зараз п’ятий за рахунком історичний період. Рокіровка Путін-Медведєв. Крим. Війна на Україні. Переродження політичного режиму, агресивна пропаганда, маразм, довготривала стагнація в економіці.

Разом п’ять абсолютно різних історичних періодів.

Абсолютно неминуче, що більшість з нашого покоління переживуть сьогоднішній режим і побачать наступну історичну епоху. Це буде, як мінімум, цікаво. Правда, не факт, що позитивно. Але в будь-якому випадку, нам пощастило — ми стільки всього бачили, що просто гріх скаржитися.