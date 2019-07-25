Відома 44-річна співачка вагітна первістком

Відома австралійська співачка Наталі Імбрулія, яка прославилася в кінці 90-х, випустивши трек “Torn”, вперше вагітна

На сторінці в Instagram 44-річна Наталі повідомила, що чекає на первістка, передає Depo.ua з посиланням на ТСН.

Також зірка розповіла, що для того, щоб завагітніти, вона вдалася до процедури ЕКЗ.

“У мене є для вас важливе оголошення. Ні, я не проковтнула кавун! Це восени я чекаю появи на світ свого первістка. Для тих, хто близько мене знає, не секрет, що я хотіла цього багато років, і рада, що це стало можливим за допомогою процедури ЕКЗ і донора сперми. Я більше нічого не буду говорити на цю тему публічно. Однак я дуже схвильована цією новою главою у моєму житті: у мене виходить альбом, і я стану мамою”, – підписала знімок з округленим животиком співачка.

Варто відзначити, що зірка завжди ретельно оберігала своє особисте життя і ніколи публічно не оголошувала про стосунки. У пресі ходили чутки, що співачка зустрічалася з актором по серіалу “Друзі” Девідом Швіммером. Пізніше Наталі приписували роман з Ленні Кравіц. Деякий час виконавиця зустрічалася з лідером групи Silverchair Данієлем Джонсом, за якого 2003 року вийшла заміж. Однак шлюб тривав недовго – 2008 року пара подала на розлучення. Після цього особисте життя співачки залишається таємницею для ЗМІ.

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