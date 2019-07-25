МВФ очікує довгострокову девальвацію гривні

Міжнародний валютний фонд поновив прогноз курсу гривні до долара на період до 2024 року.

Про це йдеться в матеріалах до липневого огляду МВФ «Перспективи світової економіки» (World Economic Outlook).

Яким буде курс гривні влітку

Згідно з розрахунками МВФ, курс гривні до долара становитиме:

2019 рік — 28,68 грн/$

2020 рік — 29,96 грн/$

2021 рік — 30,55 грн/$

2022 рік — 31,01 грн/$

2023 рік — 31,47 грн/$

2024 рік — 31,94 грн/$

У держбюджеті на 2019 рік закладений курс на кінець року 29,4 грн/$.

Через ревальвацію гривні бюджет в 2019 році не виконується.

Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings оцінюють середньорічний курс гривні в 2020 році на рівні 30,6 грн/$.