МВФ очікує довгострокову девальвацію гривні

Міжнародний валютний фонд поновив прогноз курсу гривні до долара на період до 2024 року.
Про це йдеться в матеріалах до липневого огляду МВФ «Перспективи світової економіки» (World Economic Outlook).
Яким буде курс гривні влітку
Згідно з розрахунками МВФ, курс гривні до долара становитиме:
2019 рік — 28,68 грн/$
2020 рік — 29,96 грн/$
2021 рік — 30,55 грн/$
2022 рік — 31,01 грн/$
2023 рік — 31,47 грн/$
2024 рік — 31,94 грн/$
У держбюджеті на 2019 рік закладений курс на кінець року 29,4 грн/$.
Через ревальвацію гривні бюджет в 2019 році не виконується.
Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings оцінюють середньорічний курс гривні в 2020 році на рівні 30,6 грн/$.