У Сєвєродонецьку мера оштрафували за премію в 180 тисяч гривень на 3 тисячі гривень

Мер Сєвєродонецька Валентин Казаков виплатить штраф у 3,4 тисячі гривень за те, що отримав премію в сотні тисяч. Про це передає прес-служба прокуратури Луганської області.

Відзначається, що чиновник з січня по вересень попереднього року виписав собі премію на загальну суму 155 тисяч гривень. Також його підпис стояв на документі про матеріальну допомогу для себе ж в розмірі 21 тисячі гривень.

До цього він видав розпорядження, згідно з яким зупинялося рішення міської ради, і повернув собі можливість самостійно призначати премії та допомогу.

У прокуратурі вирішили, що Казакова необхідно притягнути до адміністративної відповідальності. Суд підтримав сторону обвинувачення. У свою чергу сам мер не згоден і подав апеляцію.

В апеляційному суді Луганської області також підтримали прокуратуру. Тепер мер повинен виплатити штраф у 3,4 тисячі гривень за майже 189 тисяч премії.

У повідомленні не зазначається, чи має чиновник повернути суму премії або сплатити лише штраф. Також не називається ім’я мера, але мером міста є Валентин Казаков.