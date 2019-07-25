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У Сєвєродонецьку у депутата вкрали 500 тисяч, які він залишив у дворі міськради

25.07.2019

У Сєверодонецьку невідомі вкрали у депутата пакет з 500 тис. гривень, який знаходився у дворі міської ради.

Про це розповіли в Національній поліції, передає LB.ua.

“24 липня о 12:30 в місті Сєвєродонецьк Луганської області в поліцію звернувся народний депутат України С. Ш. Він заявив, що годину тому в зазначеному місці невідомі вкрали пакет з 500 тис. гривень, який він залишив без нагляду у дворі міської ради”, – розповіло джерело.

За його словами, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за 1 ч.. ст. 185 (крадіжка).

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