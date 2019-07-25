Труба: Перший допит Порошенко відбувся. Він отримав повістку на наступний

Перший допит колишнього президента України Петра Порошенка в Державному бюро розслідувань відбувся. Про це на своєму Telegram-каналі написав директор ДБР Роман Труба.

«Незважаючи на те, що представники екс-президента постійно змінюють свої рішення, я вітаю крок Петра Порошенка, який в останній момент все-таки знайшов можливість і прийшов на допит», — написав він.

Разом з тим Труба зазначив, що надалі колишнього главу держави чекають ще допити. Повістку на наступний Порошенко вже отримав. Директор ДБР також висловив надію на те, що конструктивна співпраця всіх учасників виробництва допоможе знизити політичний градус і працювати виключно в правовій площині.

Як заявив після допиту Порошенко, вони отримали ще одне підтвердження, що жодної кримінальної справи, де б він фігурував, не існує.

«Ми також стурбовані, що відбувається постійний витік інформації, яку отримує ДБР, пана Портнова і не тільки. Не виключаємо, що такі матеріали випливають за межі України в Росію. Якщо Держбюро буде упереджено ставитися і не буде порушувати справу проти Портнова за завідомо неправдиве повідомлення про злочин, ми будемо шукати правду для захисту країни», – написав колишній президент на своєму Telegram-каналі.

Як повідомлялося, 25 липня Петро Порошенко прибув на допит в ГБР. Сам допит проводився в рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу «Кузня на Рибальському».