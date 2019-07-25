У 2014 році Росія списала Кубі борг в $31,7 млрд. За тодішнім курсом ні багато ні мало, а близько 1 трлн 200 млрд руб. Для порівняння — весь держбюджет Росії в тому році дорівнював 13 трильйонів 500 млрд руб.

Потім занедужав і помер Фідель. Брат, який змінив його на посту, погоревал, сказав Росії спасибі і почав потихеньку повертатися в бік Америки. Але залишки гарячої революційно-визвольної крові ще бродили по жилах, а тут один Мадуро з Венесуели підтримки попросив. Загалом, з Америкою не склалося.

І ось, ми тут як тут! Міністр закордонних справ наш вже на острові Свободи і вислуховує здравиці на адресу Росії. І великі, і вірні друзі, і брати навік, а Америка лізе всюди не в свої справи і взагалі, сама негарна в світі бяка.

Ну, а оскільки наша міжнародна доктрина передбачає міццю держави визнання з боку інших держав за нами ролі самого великого іржавого цвяха в заду Америки, то міністр відразу пообіцяв і з економікою допомогти, та й зброї в необхідних кількостях поставити. Коротше, відкриваємо нову безлімітну кредитну лінію.

А чого? Грошей у нас повно! Ось, нещодавно пенсійний вік на 5 років підняли.

Росія — добра душа! Шкода тільки, що головний бізон радянсько-російської естради не дожив. Зараз заспівав би з трибуни Думи: Куба — любов моя!