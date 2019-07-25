У Кирилівці у воді плавав величезний удав – ЗМІ

У Кирилівці (Запорізька область) у воді плавав величезний удав.

Відео було знято на Федотовій косі, потім відео розмістили в соцмережі. На запису видно, що пітона ненадовго відпустили покупатись. Правда, плавав він під наглядом господині.

Те, що в Кирилівці безжально використовують тварин для наживи, ми вже розповідали. Пляжі в селищі заполонили перемотанные скотчем крокодили, орли, папуги і ін. Є в асортименті фотографів і удави. Їм, схоже, щастить більше за інших. Вони, у порівнянні з іншими своїми родичами, можна сказати, на вільному вигулі.