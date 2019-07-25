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Під Києвом чоловік вчинив розбійний напад, втік на Mercedes і пересів на Mitsubishi: в області введено план «Сирена»

25.07.2019

У четвер, 25 липня, в Крюковщине (Київська область) невідомий скоїв розбійний напад на вулиці Каштановій і втік на чорному Mercedes в бік залізничного переїзду «Тарасівки». Чоловік може бути озброєний.

О 19:15 у Києві та області ввели план «Сирена».

За останніми даними, зловмисник рухався по Одеській трасі у бік Києва. Спочатку розшукували автомобіль Mercedes чорного кольору з номерами АІ 4860 ВА. Але через короткий час до цієї машині додали також Mitsubishi Lancer 9 сірий з номерами АН 1602 НР. Імовірно, чоловік змінив авто або ж у нього були спільники.

Всім, хто володіє будь-якою інформацією, прохання повідомити на 102. Відзначимо, що «Сирену» вводять, коли відбувається розшук збройних та інших злочинців, які представляють підвищену суспільну небезпеку.

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