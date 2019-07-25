Свавілля на 142-му окрузі: голова ОВК і знищує заяви членів комісії і залишає без розгляду звернення виборців

В окружній виборчій комісії 142-го округу, що в місті Арциз, відбуваються небачені речі.

Мало того, що в день виборів тут фіксували масові порушення, а під час здачі протоколів члени окружних комісій переписували документи де попало, в останні ж дні голова і члени ОВК, по всій видимості, роблять все, щоб саботувати чесний і прозорий виборчий процес.

В розпорядження нашої редакції потрапили відео, які свідчать про махінації голови окружної комісії округу Руслана Сочинського.

Справа в тому, що після явних порушень на дільницях Болградського району, члени комісії вимагали перерахунок голосів, написавши заяву на ім’я Сочинського. Проте голова комісії навіть не приймає дану вимогу членів комісії. Варто зазначити, що якщо протягом двох днів заяву не буде подано, то після закінчення цього часу воно розглядатися не буде.

Далі — більше. Після затяжних ухиленням від прийняття рішення, Сочинський під наглядом заявників прийняв документ числом наперед. Це можна чітко побачити на відео. На запитання людей, чому замість 24 липня, коли було подано заяву, він написав 26 липня, він відповів, що дуже втомився і недогледів дату.

Після всього, журналісти помітили підозрілу поведінку голови і побачили, як той ніби щось старанно ховає під столом.

І підозра не виявилося помилковим — у смітнику, та ще й під ногою Сочинського, лежало нещодавно підписана заява трьох членів комісії, що теж проілюстровано у відео.

З хвилини на хвилину з Арциза нарешті будуть відвозити всю документацію. Ми будемо стежити за цим процесом і його прозорістю, а також інформувати наших читачів про події на скандальному окрузі.



