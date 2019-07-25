У МВФ розповіли, коли місія мвф повернеться в Україну

Місія МВФ прибуде в Україну для початку переговорів про підписання нової кредитної програми відразу після того, як новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики.

Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс під час прес-конференції у Вашингтоні, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Команда готова повернутися в Київ для продовження дискусій після парламентських виборів, як тільки новий уряд буде здатний визначитися з пріоритетами своєї політики”, – сказав він.

Райс майже дослівно повторив заяву глави місії Рона ван Родена за підсумками її роботи в Україні в травні.