У МВФ розповіли, коли місія мвф повернеться в Україну

Місія МВФ прибуде в Україну для початку переговорів про підписання нової кредитної програми відразу після того, як новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики.
Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс під час прес-конференції у Вашингтоні, передає “Інтерфакс-Україна”.
“Команда готова повернутися в Київ для продовження дискусій після парламентських виборів, як тільки новий уряд буде здатний визначитися з пріоритетами своєї політики”, – сказав він.
Райс майже дослівно повторив заяву глави місії Рона ван Родена за підсумками її роботи в Україні в травні.
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