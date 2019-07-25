Генерал про військову загрозу з боку РФ після затримання танкера

Затримання Службою безпеки України російського танкера “NEYMA” цілком виправдано. Про це сказав екс-заступник голови СБУ, голова Спілки офіцерів України, генерал-лейтенант Олександр Скіпальський.

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“Я повністю підтримую зусилля України. Це судно, яке використовувалося для затримання, знущань над нашими громадянами, в їх діях є склад злочину – злочину проти української держави, проти українських моряків, і вони повинні нести відповідальність”, – зазначив він.

Говорячи про можливу відповідь Росії на цей крок України, він зауважив: “Якщо боятися кроків у відповідь, то так ми втратимо всю Україну”. У цьому контексті генерал звернув увагу на ознаки “російського наступу” на політичному полі України, на появу в новому складі Верховної Ради сил, які ставлять на меті “руйнування існуючої Конституції”. “Захищати свою землю і не проявляти мужності – так не буває”, – підкреслив Скіпальський.

Він також не виключив і суто військової відповіді РФ. “Ми перебуваємо в стані війни. Нічого не виключено. Агресор не приховує мети знищити нашу державу. Послухайте заяви їхніх політиків, депутатів тощо. Значить, потрібно готуватися, мобілізуватися. Ми постійно повинні бути готові до того, щоб дати відсіч”, – заявив генерал. Пропустить через 10 Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 липня, СБУ повідомила, що спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер NEYMA, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці наприкінці листопада минулого року.

За фактом блокування танкером NEYMA Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці слідчими СБУ розпочато та проводиться досудове розслідування. 24 липня, за інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер «NIKA SPIRIT», який за номером ІМО – 8895528, згідно з даними міжнародної інформаційної системи EQUASIS, ідентифіковано як вже відомий танкер NEYMA, що був використаний для перекриття Керченської протоки.

Слідство встановило, що танкеру NEYMA, з метою приховання причетності у незаконних діях та акту агресії, які відбувалися 25.11.2018, російськими власниками змінено назву на NIKA SPIRIT. Групою слідчих СБУ, військових прокурорів та прикордонників на затриманому танкері закінчено санкціоновані українським судом слідчі дії – обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Також допитано членів суднокоманди, вилучено документи необхідні для встановлення істини у провадженні. Після допиту членів екіпажу відпустили. Вказане судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт.

За ініціативи Військової прокуратури Радою національної безпеки і оборони України, відповідним Рішенням, введеного в дію указом президента України від 19.03.2019 №82/2019, строком на 3 роки, застосовано спеціальні економічні санкції та інші обмежувальні заходи до ТОВ «ЮВАС ТРАНС, яке є власником Керченського судноремонтного заводу, на якому до моменту блокування Керч-Єнікальського каналу перебував танкер NEYMA.

Джерело – unian

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