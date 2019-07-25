НАБУ і САП взяли екс-начальника одеської поліції Головіна за підозрою в крадіжці сигарет

Національна поліція, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро затримали колишнього начальника Головного управління Нацполиции в Одеській області Дмитра Головіна, який подав у відставку 24 квітня.

Про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

«Затримали Головіна і ще кілька людей», — сказав він.

За його словами, операція по затриманню відбулася у четвер.

Він зазначив, що Головін затриманий за підозрою в розкраданні партії цигарок, які були викрадені зі складу речових доказів.

Він підозрюється у привласненні майна в змові з комерсантами.

Джерело додало, що один з підозрюваних у справі втік.

За даними прес-служби Нацполиции, колишньому начальнику поліції Одеської області інкримінується ч 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Керівництво Національної поліції зазначає непримиренне ставлення до будь-яких порушень законодавства, незважаючи на ранги співробітників, а також наполягає на об’єктивному розслідуванні та притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством.