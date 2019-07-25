Друга Путіна Земана можуть відсторонити від керівництва Чехією через порушення Конституції

В чеський Конституційний суд можуть передати звинувачення глави цієї держави Мілоша Земана, відомого своїм лояльним ставленням до президента РФ Володимира Путіна.

За рішення відповідного змісту проголосувало 48 депутатів верхньої палати парламенту. 20 парламентаріїв були проти, пише Associated Press. Відзначається, що главу держави звинувачують у 8 випадках ігнорування Конституції, зокрема в тому, що він не раз відмовлявся призначати запропонованих міністрів. Сам Земан категорично заперечує всі звинувачення на його адресу. Надалі питання про звернення до КС повинен бути розглянутий нижньою палатою.

На думку видання, там пропозиція не пройде, так як ця частина парламенту в більшій частині знаходиться під контролем соратника Земана прем’єр-міністра Андрія Бабиша. Але якщо це справа все ж таки потрапить в КС, і він погодитися з викладеними аргументами, повноваження Земана припиняться.

Раніше стало відомо, що активісти не дали президенту Чехії Мілоша Земану виступити на відкритті сільськогосподарської виставки. Політика просто освистали під крики «Сором і ганьба, що ” проросійський троль».