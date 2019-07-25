Медведчук підштовхує Зеленського прописати в Конституції ОРДЛО

Кум президента Росії хоче сформувати в Раді ситуативне конституційну більшість, щоб внести в Основний Закон потрібні країні-окупантові правки

Віктор Медведчук за рахунок пройшли в Раду кандидатів від проросійської Опозиційної платформи/За життя «готовий допомогти» президентської партії Слуга народу зібрати 300 депутатів для зміни Конституції так, як того хоче Кремль: прописавши там особливий статус для тимчасово окупованих Росією районів Донбасу. Про це голова політради ОПЗЖ заявив в ефірі каналу 112 Україна.

Медведчук розраховує, що за підсумками виборів у парламенті буде 50 депутатів ОПЗЖ, після чого, якщо Слуга народу піде на кооперацію, «ми точно можемо внести зміни в Конституцію щодо особливого статусу».

«Думаю, що парламент у першу чергу повинен сконцентруватися саме на цьому», — заявив він.

Мова йде про закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. 16 вересня 2014 року Рада прийняла його в закритому режимі. Дія закону (повний текст) продовжували кілька разів — до нього так чи інакше прив’язані санкції Заходу проти РФ. Зараз він формально діє до 31 грудня 2019-го. Насправді закон не набуде чинності до виведення з ОРДЛО російської гібридної армії і виконання Москвою всього блоку мінських угод з питань безпеки.