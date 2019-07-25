У Донецькій області зруйновано 13 тисяч будинків, але грошей на відновлення немає

Серйозні бойові дії на Донбасі призвели до того, що понад 13 000 житлових будинків і квартир були зруйновані. Про це повідомляє прес-служба Донецької ОДА.

У прес-центрі уточнили, що на даний момент на підконтрольних Україні територіях залишаються 5639 зруйнованих житлових будинків, з них 288 багатоквартирних і 5351 приватних.

Більш того, в Донецькій ОДА додали, що з початку 2014 року було зруйновано 13008 житлових будинків, з яких 1129 багатоквартирних і 11 879 приватних будинків.

Ця цифра була набагато вище. Справа в тому, що вже було відновлено понад 7 000 будинків.

Однак на території Донбасу залишається ще безліч зруйнованих споруд. В ОДА вважають, що на відновлення всіх 13 000 будинків знадобиться більше 18 млрд гривень. Відомо, що в держбюджеті зараз є тільки половина від зазначеної суми.