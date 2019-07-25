Представитель компании «Ростелеком» Криппа Максим Григорьевич о кибербезопасности, казино, сотрудничестве с госорганами

Сегодня мы провели беседу с Максимом Криппой — ведущим специалистом «Ростелекома» из продуктового офиса «Информационная безопасность». Из нашего материала вы узнаете о важности киберзащиты для частных бизнесменов и госучреждений, подготовке специалистов «Ростелекома». Прочтете о работе Максима Криппы в общественной организации «Самопомощь», перевернувшей жизнь специалиста.

Перед интервью с Максимом Криппой коротко опишем, чем занимается «Ростелеком». Это публичное акционерное общество (ПАО), прошедшее регистрацию 23 сентября 1993 года. Предоставляет следующие услуги: широкополосный интернет-доступ, интерактивное телевидение, сотовая связь, обработка и хранение информации, телефонная связь. ПАО развивает семейные сервисы: услуги связи, цифровые решения в сфере онлайн-образования, для системы «Умный дом», гейминга. Играет важную роль в развитии инфраструктуры электронного правительства (портала госуслуг), телекоммуникационном обеспечении избирательного процесса (организации видеонаблюдения на избирательных участках, работе ГАС «Выборы»), ликвидации цифрового неравенства, обеспечении широкополосного интернет-доступа для медицинских учреждений.

Теперь перейдем непосредственно к интервью с Максимом Криппой.

Здравствуйте, Максим Криппа! Спасибо, что согласились дать интервью. Каковы преимущества «Ростелекома» перед остальными компаниями в сфере информационной безопасности?

Максим Криппа: Изначально публичное акционерное общество не специализировалось на информационной безопасности, но потом осознало и приняло требования рынка. Клиенты нуждаются как в передаче и хранении больших объемов данных, так и киберзащите. Хотят иметь удобные комплексные решения, пользоваться услугами одного оператора, чтобы минимизировать трудности с оформлением договоров, счетами, проверкой выполнения обязательств партнера.

Несколько лет назад средства защиты информации находились у потребителей услуг, оператор связи лишь обеспечивал передачу данных, предоставлял канал. Сегодня «Ростелеком» — не просто оператор связи, а центр по информационной безопасности. Обеспечивает организацию защищенного транспорта, шифрование, защиту от DDoS-атак. Несет ответственность за конфиденциальность, доступность данных.

Клиенты не самостоятельно создают систему информационной безопасности, а просто покупают услуги «Ростелекома». Вносят абонентскую плату, а организация постоянно выполняет функции департамента инфобезопасности. Размер абонплаты фиксированный, клиентам легко рассчитывать расходы.

Современный подход. Довольно неожиданно, что «Ростелеком» начал развиваться в направлении информационной безопасности.

Криппа Максим: Логический путь развития «Ростелекома». У ПАО наибольшая в РФ сеть передачи данных, требующая надежной защиты. Мы постоянно развиваем сферу информационной безопасности. Люди видят, что кибератаки стали происходить чаще, желают защитить персональные данные. Это объясняет популярность услуг «Ростелекома».

Вы выбираете лучшие решения на рынке и предлагаете клиентам?

Максим Криппа: Безусловно. Мы ведем постоянный мониторинг рынка услуг информационной безопасности, изучаем новые предложения в области кибербезопасности. Это помогает своевременно предотвращать хакерские атаки. Мы интегрируем наиболее удачные решения в единый пакет услуг. Клиентам не нужно заключать дополнительные договоры.

Как Максим Криппа перешел от увлечения вулканами до общественной организации «Самопомощь»

В этой части интервью Максим Криппа расскажет, чем занимался до прихода в сферу кибербезопасности. Объяснит, почему бросил изучение вулканов, занялся общественной деятельностью, а затем развитием сферы кибербезопасности.

Максим, поговорим о периоде до начала работы в «Ростелекоме». В Интернете нашли информацию, что Криппа Максим Григорьевич — участник общественной организации «Самопомощь» (не путать с украинской политической партией «Самопомiч» — Прим. ред.). Какие обязанности Максим Криппа выполнял в организации?

Криппа Максим: Перед началом работы в общественной организации «Самопомощь» я занимался изучением вулканов: читал специализированную литературу, общался с дедом, 20 лет жизни посвятившим вулканологии и видевшим знаменитый вулкан Этна. На разных сайтах о вулканах был активным участником форумов под ником Max Krippa. Родители поддерживали увлечения, на 18-летие подарили путешествие на вулкан Фудзияма. После возвращения в родную Рязань я твердо решил связать жизнь с вулканами, подал документы на поступление в Институт вулканологии и сейсмологии в городе Петропавловск-Камчатский, успешно сдал экзамены и как результат услышал: «Криппа Максим Григорьевич, вы приняты в наш Институт». Но я не начал обучение, потому что в жизни начались изменения.

Интересно. Какая причина изменений?

Максим Криппа: Пока мечтал увидеть вулкан Этна, два лучших друга начали играть в казино, открытое местными авторитетами. Друзья из обеспеченных семей имели деньги. Периодически выигрывали солидные суммы, хотя в основном, конечно, проигрывали. Лично для меня в этом никогда не было никакого интереса. Я видел, как ежедневно друзья ходят в казино, напиваются, приходят домой, спят и уходят обратно. А далее — я принялся за борьбу с этим всем.

Почему решили бороться с игорным бизнесом?

Максим Криппа: В казино, может, и собирались обеспеченные и адекватные люди, но в залах игровых автоматов основной частью контингента были алкоголики, наркоманы, бывшие заключенные. Они совершали большинство преступлений в моем районе. Я бы продолжал изучать вулкан за вулканом, но от любителей игровых автоматов пострадала моя младшая сестра. Однажды вечером она возвращалась домой, на нее напали двое, сорвали золотые серьги, отобрали телефон. У ребенка появились психологические проблемы. После нападения сестра начала сильно заикаться, первое время плохо спала. Я быстро нашел напавших, сдал полиции. Но история сильно повлияла на меня, я решил: следующий вулкан подождет, а сейчас нужно предпринять меры по закрытию нелегальных залов игровых автоматов, чтобы от их клиентов больше никто не пострадал.

Что вы предприняли?

Максим Криппа: В городе работала общественная организация «Самопомощь», помогавшая людям в тех ситуациях, когда правоохранительные органы бездействовали. Я пришел в «Самопомощь», сказал: «Я Максим Криппа, хочу вести борьбу с залами игровых автоматов». Надо мной посмеялись. Но потом я рассказал историю о сестре и мою инициативу активно поддержали. Спустя пару недель с сотрудниками организации мы добились того, что одна «точка» была закрыта. За полгода совместно с полицией нам удалось прекратить работу 16 залов игровых автоматов и привлечь к ответственности их владельцев. Имя Максима Криппы было на слуху во всем городе. Борьбы с игорным бизнесом мне показалось мало, потому я решил поступить в Московский технический университет связи и информатики на специальность «Информационная безопасность».

Любовь к вулканам прошла?

Криппа Максим: Она не исчезла, просто я понял, что могу быть полезен в области кибербезопасности. Кстати, недавно я летал в Италию, чтобы посмотреть на вулкан Этна. Он великолепен.

Максим Криппа о сотрудничестве «Ростелекома» с ФСБ

Как Максиму Криппе удалось попасть в «Ростелеком»?

Максим Криппа: Представители «Ростелекома» предложили сотрудничество. Написали: «Здравствуйте, Максим Криппа! Предлагаем прийти на собеседование». Я пришел и получил работу. Сейчас не жалею о выборе, моя деятельность приносит пользу государству.

Расскажите о связи «Ростелекома» с Федеральной службой безопасности.

Максим Криппа: «Ростелеком» подписал соглашение с ФСБ. Сейчас мы – внешний корпоративный центр, помогающий заказчикам во взаимодействии с ГосСОПКА (Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак). Совместно с Федеральной службой безопасности проводим совместные тренировки и учения по функционировании ГосСОПКА.

Какие перспективы развития сферы кибербезопасности?

Максим Криппа: Станут востребованными IT-криминалисты. Они получат возможность раскрывать преступления, касающиеся отдельных граждан и государство. В «Ростелекоме» уже работает подразделение, обеспечивающее развитие технологий идентификации, совершающих кибератаки, проработку возможности их внедрения.

Вывод об интервью с Максимом Криппой

Как видим, Максим Криппа имеет интересный жизненный путь. Не стал вулканологом, зато работает в сфере защиты от кибератак. Стоит понимать, что работа Максима Криппы обеспечивает безопасность государства и отдельных его граждан.