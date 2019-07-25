З Путіним неможливо укласти мирний договір з Донбасу — глава МЗС України

Павло Клімкін пояснив в ході публічного обговорення в Veteran Hub, що з Володимиром Путіним просто неможливо укласти мирний договір з Донбасу. Глава української дипломатії переконаний, що російський президент не піде на компроміс, оскільки йому насправді не потрібен цей український регіон.

За словами Павла Клімкіна, в мінських домовленості прописані і «гідні речі», такі, наприклад, як виведення з української території іноземних військ. Разом з тим, міністр переконаний, що з Володимиром Путіним не вийде укласти мирний договір з Донбасу, і це безперспективний варіант. Російський президент в даному випадку точно не захоче йти на компроміс. Адже Путіну насправді Донбас зовсім не потрібен — він просто хоче розвалити Україну.

Клімкін наголосив, що інтереси Києва і Москви з цього питання фундаментально різні, і тому знайти якийсь компромісний варіант тут не вийде. Україна хоче повернути Донбас, причому, як територію, так і людей. Росія, у свою чергу, прагне встановити свій контроль над цією територією, і передати її на фінансування Україні, що стане початком процесу розвалу країни