ГПУ: Ситник проігнорував засідання суду про його відпочинок у мисливському угідді

У четвер, 25 липня в Солом’янському райсуді Києва було заплановано розгляд справи про отримання директором НАБУ Артемом Ситником подарунка — відпочинку у грудні 2018 — січні 2019 року на Рівненщині в одному з мисливських угідь. Однак на засідання чиновник не з’явився. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар глави ГПУ Лариса Сарган.

За її словами, адвокат, що представляв інтереси директора НАБУ в суді, заявив клопотання про відвід судді. Але його відхилили.

Хотів захисник і слухання справи в режимі відеоконференції. Безрезультатно.

«Однак до розгляду справи суд не дійшов, оскільки присутність особи, яка притягається до відповідальності за пов’язані з корупцією правопорушення, є обов’язковим», — написала вона.

Таким чином, розгляд справи перенесено на 6 серпня з обов’язковою присутністю Ситника.

«Відповідати в суді за сімейний відпочинок за чужий рахунок складніше, ніж камери з новою владою про нової антикорупційної стратегії міркувати», — резюмувала Вона.