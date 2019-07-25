Водія, який влаштував смертельну ДТП під наркотиками, відпустили з-під варти

Водія Олексія Сахарова, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП, в якому загинула мати української співачки Ірини Ебралідзе, випустив з-під варти під домашній арешт.

Про це повідомляє “Київ оперативний” у Facebook.

“Експертиза показала, що до аварії воно вживало екстазі, амфетамін і марихуану. Головне, що це не перший раз, коли воно дозволив собі приймати наркотики за кермом. Були інші прецеденти, коли його затримували, але наше законодавство дуже лояльно до таких чудовиськ.

Відомо, що застава склала близько 480 тис. грн., яку обвинувачений швидко вніс і опинився вдома”, – йдеться в повідомленні.