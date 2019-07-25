Одіозний терорист «ЛНР» пригрозив приїхати в Київ на танку

Одіозний терорист, «офіційний представник народної міліції «ЛНР» Андрій Марочко, який раніше заявив, що став «цивільним людиною», вибухнув погрозами приїхати в Київ на танку.

Підтверджує листування з них показав у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Так, раніше військовий поділився постом проросійської журналістки Юлія Витязевой, в коментарях під яким Марочко і заявив про звільнення.

«Наша з вами безневинна листування стала надбанням і предметом обговорення української громадськості», – відреагувала Витязева. Марочко відповів, що вже півроку, як на пенсії.

До дискусії підключився і Штефан. Офіцер ЗСУ написав, що тепер чекає терориста в гості. «Нидождетесь. Хіба що на танку по Хрещатику покататися», – відповів той.

«Приїжджай, прокатаю з вітерцем 24 серпня», – продовжив Штефан. «Дякую, подумаю. Якщо що, і НМ візьму», – написав Марочко. «Звичайно ж, бери. Місця всім вистачить», – зіронізував Штефан.

«Ось це швидкість моніторингу в мокшании. Не встиг написати пост про обМарочко як вони вже дали рекламу моїм сторінкам. Завжди вдячний їм за те, що свого інформпростір вносять меседжі окупанти, російсько–окупаційні війська та інші. Ще й поспілкувався з Андрюхою і запросив у гості», – написав офіцер ЗСУ.