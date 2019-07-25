Глава САП озвучив свої очікування від Ради нового скликання

Назар Холодницький, виступаючи в ефірі телеканалу Прямий, пояснив, які очікування він пов’язує з роботою парламенту 9-го скликання. За словами глави Спеціальної антикорупційної прокуратури, в першу чергу депутатів нової Ради потрібно реалізувати те, чого не вдалося зробити їх попередникам.

Назар Холодницький пояснив, що він очікує від нової Ради того, чого не вдалося зробити депутатам попереднього скликання. За словами глави САП, народним обранцям належить виконати тут серйозний обсяг роботи. Зокрема, необхідно зробити антикорупційні органи країни ще більш незалежними. Крім того, потрібно надати право Антикорупційного бюро здійснювати автономну прослушку, не погоджуючи такого роду дії з СБУ.

Крім цього, новий парламент повинен прийняти законопроект, яким буде збільшено кількість прокурорів САП. Також важливо прибрати з КПК норми, які, по суті, обнуляють роботу антикорупційних органів. Мова йде про сумнозвісні поправки Лозового. З-за них суди змушені займатися довготривалою, і при цьому нікому не потрібною роботою, тоді як терміни слідства обмежуються. Депутати нового парламенту також повинні внести в законодавство зміни щодо обрання запобіжних заходів особам, підозрюваним у вчиненні корупційних злочинів.