У Бердичиве серед білого дня блогер, прихильник «російського світу» жорстко побив бійця АТО через Росії

У місті Бердичиве стався дуже неприємний інцидент, коли серед білого дня чоловік, який є палким шанувальником Путіна, жорстко побив ветерана Антитерористичної операції.

Як інформує replyua.net з посиланням на повідомлення «Подглядун трошки», оприлюднене на YouTube, все сталося через те, що сепаратисту не сподобалися слова українця про те, що на Донбасі проти нашої країни воює Російська Федерація.

На оприлюдненому в YouTube відео можна побачити, як прихильник Росії спровокував інцидент, стверджуючи бійцеві ООВ, який пройшов фронт на Донбасі, що російських військових на Сході нашої країни немає. При цьому автор публікації додав: «Колишнього бійця АТО побили за те, що він сказав, що воює проти Росії. Я спеціально вирізав цей урывок з відео, щоб були докази. Ось, тримайте! Це зробив колишній засуджений, а зараз ютуб-блогер Артур Сороченко».



На відео видно, що коли «сепар» почув від бійця АТО, що він воював на Донбасі проти Росії, то прийшов в «сказ», і, відвівши українського захисника у бік почав наносити йому удари, один за іншим.