Порошенко зустрівся з Волкером і попросив домовитися про ПДЧ в НАТО

У четвер, 25 липня, в Києві зустрілися спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер і екс-президент України Петро Порошенко. Про це колишній глава держави повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, він закликав США і їх партнерів поговорити на грудневому саміті НАТО в Лондоні про надання Україні плану дій щодо членства в альянсі.

Екс-президент нагадав, що Україна — східний форпост НАТО і трансатлантичного світу, а тому потрібно дискутувати і приймати відповідні рішення.

Крім того, з Волкером окремо обговорювалося питання надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО.

Раніше заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко заявив, що Україна збирається поступово приєднуватися до всіх місіям і операціям НАТО.