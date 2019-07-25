Ватажки «ЛДНР» були готові до цього, але Путін різко заборонив – Безсмертний про обмін полоненими

Представник української держави в робочій підгрупі з політичних питань у Тристоронній контактної групи Роман Безсмертний розповів, що процес обміну полоненими був припинений із-за різкого сигналу, що надійшов їх Російської Федерації. Тепер же початок процедури обміну полоненими в Мінську буде обговорюватися 31 липня.

Зокрема, в ефірі «Громадського» Безсмертний заявив, що початок процедури обміну будуть обговорювати в Мінську 31 липня. Парламентар додав: «В даний час я дуже стурбований тим, щоб тільки не почали називати прізвища. Адже як тільки почнуть називати прізвища, одна або інша сторона відразу ж почне витягувати з пакету дані прізвища».

Крім іншого Безсмертний нагадав, що під час переговорів конфліктуючих сторін в Мінську, 17 липня сторони домовилися про обмін полоненими за схемою 208 на 69, тобто українська сторона віддасть 208 засуджених, а терористи звільнять тільки 69 осіб. Цей обмін не буде ставитися до політичних в’язнів та військовополонених, які в даний час утримуються в Росії і на території анексованого Криму.