Під Києвом спіймали небезпечного педофіла

Під Києвом затримали педофіла, який розбещував 6-річну дівчинку.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

“Близько 17.00 дитина підходила до свого будинку. У нього її зустрів чоловік, з яким вона перебуває у родинних стосунках, і запропонував їй зайти в будинок. Мовляв, хоче навчити як “переглядати іграшки на мобільному телефоні”.

Довірлива дитина погодилася. А чоловік почав здійснювати розпусні дії”, – повідомили у відомстві. Незабаром чоловіка затримали. Він зізнався у скоєному. Злочинцеві загрожує від п’яти до восьми років в язниці.