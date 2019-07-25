Заря обыграла Будучность в первом матче Лиги Европы

Заря в своем первом официальном матче нового сезона добыла победу. В рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы луганский клуб на выезде одолел Будучность.

Со старта поединка, который проходил в Подгорице, подопечные Виктора Скрипника завладели инициативой, вынудив хозяев играть от обороны.

Свой первый гол Заря забила на 16-й минуте встречи. Тогда партнеры вывели на ударную позицию Артема Громова, который мощным ударом из центра штрафной открыл счет в матче.

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Спустя несколько минут Артем заставил ошибиться голкипера, который под прессингом нашего футболиста, не сумел умело распорядиться мячом. Громов, подхватив мяч, отправил его в пустые ворота – 0:2.

До конца первого тайма Заря провела несколько опасных атак через фланги, но удары Будковского и Громова раз за разом блокировали защитники.

Будучность вышла на второй тайм заряженной на ворота Зари. Хозяева взял под контроль мяч, заставив соперника отойти к своей штрафной. После одного из розыгрышей углового черногорский клуб забил, гол на свое имя записал Перович. Именно после его удара на 60-й минуте встречи, мяч срикошетил в ворота от Чеберко.

Будучность не сбавила обороты и продолжила играть в атакующий футбол, и уже через минуту снова могла забить. Перович сильно пробил по воротам Зари, но мяч пролетел рядом с воротами.

Но последнее слово все же в этом матче было за Зарей. Вышедший на замену Арвеладзе точным ударом из центра штрафной установил итоговый счет на табло- 1-3!

Ответный матч команд состоится через неделю в Запорожье.

Будучность — Заря 1:3

Голы: Перович, 60 — Громов, 15, 19, Арвеладзе, 82.

Будучность: Драгоевич — Вучич, Милич, Дамьянович, Болевич — Миркович (Бойович, 77), Стоилькович, Бакич (Зарубица, 46) — Божович (Раичкович, 46), Перович, Мийич.

Заря: Шевченко — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко (Абу Ханна, 85) — Иванисеня — Кочергин, Юрченко (Лунев, 64), Хомченовский — Громов (Арвеладзе, 80), Будковский.

Источник – isport.ua

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