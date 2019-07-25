Медведчук втратив бізнес на постачанні російського дизпалива в Україну

Найбільший імпортер дизельного пального Wexler Group із 1 серпня призупинить постачання дизпального походженням із РФ трубопровідним транспортом.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

“Із 1-го серпня Wexler Group вимушена призупинити поставки дизельного пального походженням з РФ трубопровідним транспортом у зв’язку з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України № 624 про “Питання запровадження спеціального мита на окремі товари походженням з Російської Федерації, що ввозяться на митну територію України”, якою зокрема встановлюється додаткове спецмито 3,75% з 1-го серпня та 4% з 1-го жовтня на імпорт дизельного палива. Рішення прийнято у зв’язку з тим, що додаткове спецмито робить подальші поставки палива трубопровідним транспортом економічно недоцільними», — зазначається у повідомленні.

Експерти пов’язаність язують компанію Wexler Group і отримувані нею прибутки з Віктором Медведчуком — подробиці у публікації Медведчук і «Роснефть» зароблять на українцях за підтримки «кишеньковою» СБУ.